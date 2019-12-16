REKORTMEN ALEYNA’YA DUYGUSAL KARŞILAMA

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Halterde Avrupa Şampiyonu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz'ı (15), havalimanında ailesi ve akrabaları karşıladı. Babası Burhan Kaymaz, annesi Hatice Kaymaz, 2 yaşındaki kardeşi Esile'ye sarılarak başarısını kutlayan Aleyna Kaymaz, gözyaşlarını tutamadı. Aleyna,dedi. Baba Burhan Kaymaz, televizyon karşısında çok gururlandığını ve ağladığını belirterek, antrenörün emeğinin büyük olduğunu ifade etti.Antrenör Ekrem Celil ise Aleyna'nın yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek,dedi. Anne Hatice Kaymaz da kızına ve hocalarına teşekkür edip söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti.