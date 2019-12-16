REKORTMEN ALEYNA’YA DUYGUSAL KARŞILAMA

Halterde Avrupa Şampiyonu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz'ı (15), havalimanında ailesi ve akrabaları karşıladı. Babası Burhan Kaymaz, annesi Hatice Kaymaz, 2 yaşındaki kardeşi Esile'ye sarılarak başarısını kutlayan Aleyna Kaymaz, gözyaşlarını tutamadı. Aleyna, "Heyecanlı ve mutluyum. Gurur verici bir şey. Başardığım için mutluyum. Olimpiyatta da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum"
dedi. Baba Burhan Kaymaz, televizyon karşısında çok gururlandığını ve ağladığını belirterek, antrenörün emeğinin büyük olduğunu ifade etti.
8 REKOR KIRDI
Antrenör Ekrem Celil ise Aleyna'nın yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek, "Toplamda 8 rekor kırdı. Bu işler sürekli emek ister. Aleyna daha iyi sporcu olacak. Vatanımıza, Antalyamıza hayırlı uğurlu olsun"
dedi. Anne Hatice Kaymaz da kızına ve hocalarına teşekkür edip söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti.