Özel bireylere özel etkinlikler

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ANTALYA Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'de özel bireylere yönelik etkinlikler sürüyor. Engelsiz Kafe son olarak engelli bireyler yararına kermes ve yerli malı haftası etkinliği gerçekleşti. Farklı ülkeden kadınların da üyeleri arasında olduğu Antalya Uluslararası Kız Kardeşler Derneği (AUKD) özel bireyler ve öğrenciler yararına 'yeni yıl kermesi' düzenledi.Kermes, özel bireylerden oluşan Antalya Adalya Vakfı Dansı Grubu'nun gösterisiyle başladı. Kermeste, Hülya Bostanoğlu'nun yönettiği Engelliler Sanat Evi Korosu'nun solistleri Duygu- Ferhat ikilisi, şarkılarını seslendirdi. Ney dinletisi, dans ve palyaço şovu yapılan kermeste katılıcılar eğlenceli bir ortamda alışveriş yaptı.Engelsiz Kafe'de bir diğer etkinlik ise Yerli Malı Haftası oldu. Şehzade Korkut Yurt Müdürlüğü öğrencilerinin de katıldığı kutlamalarda Engelsiz Kafe'de yerli malı sofrası kuruldu.