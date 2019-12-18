Alanya stres attı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u eleyerek Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı. Akdeniz ekibi gollerine 14. dakikada başladı.21. dakikada ağları sarsan isim bu kez topu kendi ağlarına gönderen Adanaspor'dan Sinan oldu: 0-2.İlk yarı biterken ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Giorgos Tzavellas takımını soyunma odasına 4-0 önde götürdü. İkinci yarının ilk golünü Djalma Campos atarken, Adana'nın tek golünü 59'da Enes Akyol kaydetti: 1-5.