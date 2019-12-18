Çöp manzarasına pis koku da eklendi

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ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki tarihi Roma Hamamı, etrafındaki mezbelelik görüntü S.O.S vermeye devam ediyor. SABAH Akdeniz'in 7 Aralık tarihinde 'Roma Hamamı çöplüğe döndü' başlığı ile verdiği haberin ardından da sit alanı etrafındaki çöp manzarası ve kirlilik görüntüsü değişmedi. Bölgedeki çirkin ve kirli görüntü artarak devam ediyorTarihi Roma Hamamı yanında 3 meyhanenin çöplerini atıldığı konteynır- lardan akan çöp suları bölgeyi batakhaneye çevirmiş durumda. Bir de buna yayılan pis kokular eklenince bölgede yaşayan vatandaşlar yaşananlara isyan etti. Vatandaşlar, "Bölge halka 'açık hava müzesi' şeklinde açılmıyorsa, en azında çöp kutuları kalksın" diye tepki koydu.