Hastane binası batakhane oldu

BUGÜN NELER OLDU

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra 2 yıldır atıl kalan tarihi taş bina, fuhuş başta olmak üzere madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandı. Madde bağımlılarının barındığı mekan haline gelen binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği ortaya çıktı. Bina içinde kullanabilir durumdaki bazı eşyalar ile tıbbi malzemeler talan edildi. Binanın son katındaki bazı odalardaki hasta yatakların üzerine çarşaf, battaniye serilerek yatak odası haline getirilmesi gelinen noktayı gösterdi.Hastane binasının sadece 100 metre ilerisinde Nazmi Toker Ortaokulu'nun bulunması, olayın vahametini artırdı. Kapakları çalınan rögarlar ise riski artırdı. Bölge halkı, çocukların okul yolunda önünden geçtiği suç ve mikrop yuvasında önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Binlerce hastanın özel bilgilerinin saklandığı arşivin de madde bağımlıların eline geçtiğini vurgulayan mahalleli, riskin boyutlarına dikkat çekti.2 yıldır atıl kalan tarihi taş binanın fuhuş başta olmak üzere, madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandığı iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yaklaşık 10 kişilik ekip ağız ve burunlarını maskeyle kapatarak bina içerisinde bulunan malzemeleri toplayarak hastane binasının camından bahçeye atarak temizlik işine başladı. Binanın bulunduğu Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, "Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin binada temizliğe başlaması mahalle halkı olarak bizi rahatlattı" dedi. Konuyla ilgili Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bina Rektörlüğümüze 9 Aralık 2019 tarihinde yani henüz 1 hafta önce devri yapılmıştır. Dolayısıyla bina ve arazideki sorumluluk bu tarihten öncesinde kurumumuza ait değildir" denildi.