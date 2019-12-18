Şirketlere tasarruf çağrısı

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BURDUR Belediye şirketi BİMTAŞ ve BAHTAŞ'ın mali durumu tartışma konusu oldu. AK Parti Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Cihat Çavuşoğlu, belediye yönetimini şirketlerin doğru yönetilmediği konusunda eleştirdi. CHP'li Başkan Ali Orkun Ercengiz'e seslenen Çavuşoğlu, bir taraftan ekonomik sıkıntıdan bahsederken, diğer taraftan milyonluk kaynakların kullanılamadığını söyledi.BİMTAŞ ve BAHTAŞ'ın vergi sıralamasına girdiğini hatırlatan Cihat Çavuşoğlu, "Kazancının iyi olması, vergi sıralamasına girmesi bizleri gururlandırır. Ama ne yazık ki zarar etmektedir ve bir türlü para yetiştirilemiyor. Belediyeden fatura karşılığı şirket hesabına giren paradan vergi kesintisi yapılıyor. Bu paralar belediye bütçesine geri döndüğünde de vergi kesintileri nedeniyle eksiliyor" diye konuştu.Mali müşavir olan Çavuşoğlu, tasarruf için belediyeye çağrıda bulundu. Kanunlar çerçevesinde yılda yaklaşık 1 milyon liralık kaynağın belediye bütçesinde kalmasının mümkün olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Böylece bu para hizmet ve yatırıma döner, belediyemiz daha az borçlanma ihtiyacı doğar. Ama maalesef belediye yönetimi tasarruf yapmasını bilmiyor" açıklamasında bulundu.