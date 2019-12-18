Soyguncu doktor şoku

BUGÜN NELER OLDU

Antalya dün sabah soygun girişimi dehşeti ile güne başladı. Konyaaltı Caddesi'ndeki özel bir bankaya giren ve elinde iki silah ve belinde bomba düzeneği olduğunu söyleyen bir kişi çalışanlara silahlı soygun girişiminde bulundu. Banka personelini dışarı çıkaran soyguncu, polisi 1.5 saat uğraştırdı.Olay, saban 09.30 sıralarında Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel bir banka şubesinde meydana geldi. Soygun girişimi yapan 40 yaşındaki doktor Jamolıddın Orzıev, üzerinde patlayıcı olduğunu söyleyip kadın banka personellerini dışarı çıkartıp erkeklerin içeride kalmasını istedi. Dışarı çıkan görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat timi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bankanın bulunduğu cadde, araç ve insan geçişine kapatıldı. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın yönettiği operasyonda, Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, zanlı ile görüşmek için banka şubesine girdi. Demir, bir saat 25 dakikalık görüşme sonunda soyguncu Orzıev'i ikna etti. Elindeki kuru sıkı tabancaları bırakan Orzıev'in belindeki bomba düzeneği ise sahte çıktı.Teslim olma anında zanlının polise, "Başka çarem yoktu. Dolandırıldım. Derdimi kimseye anlatamadım" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Jamolıddın Orzıev Asayiş Şubesine götürüldü. Rehin alınan bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt, zanlının içeriye silahıyla girdiğini söyledi.Olay anını anlatan Yurt, "Ben 'kadınları çıkaralım' dedim. O da kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Personel ile müşterileri dışarı çıkardık, sadece ben içeride kaldım. Benim silahımı almıştı. Dolandırıldığını söyledi. Sadece burayı biliyormuş, buradan bir kaç kere işlem yapmış. Bir emlakçı tarafından 3 milyon lirası dolandırılmış. Polis görüştü, kendisini ikna etti. Silahı da sahteymiş. Kazasız belasız kurtulduk" dedi. Antalya Valiliği ise "Şahıs iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş ve eylem sonlandırılmıştır" açıklaması yaptı.SOYGUN anında bankaya giren müşteri Dilek Dolu da o anları SABAH'a anlattı. İçeri ilk girdiğinde iki elinde silah, belinde bomba düzeneği olan soyguncu ile göz göze geldiğini belirten Dolu, "Çok korkmuştum. Bana 'dışarı çık' deyince hemen dışarı kaçtım. Güvenlik görevlisini rehin almıştı" diye konuştu.