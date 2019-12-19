Madencilere son uyarı geldi

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ANTALYA'NIN Beydağları'nda yaklaşık 2100 rakıma sahip Saklıkent Kayak Merkezi'nde, sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu üçüncü koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapıldı. Karaloğlu, 2500 rakımda dünyanın en önemli uzay gözlem alanlarından biri olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin teleskoplarının merceklerine zarar veren zirvedeki mermer ocağının kapatıldığını duyurdu.Mermer ocağının hem doğayı bozduğunu, hem de gözlemevi teleskoplarının merceklerine bıraktığı tozlarla zarar verdiğini anlatan Karaloğlu, "O taş ocağı bir daha açılmamak üzere kapandı. Burası mera özelliğine geri döndürülecek" dedi. İl genelindeki 240 ocağın denetime girdiğini ifade eden Karaloğlu, "Bir ekip oluşturduk, denetimler yapılıyor, epeyce ceza da verildi. Saklıkent'in zirvesindeki mermer ocağının kapatılması da o denetimlerin sonucudur" dedi.Maden ocağı sahiplerine de seslenen Karaloğlu, "Çevre konusunda gereğini yapmazlarsa, madencilik ve mermercilik yapamaz duruma gelecekler" dedi. Saklıkent'in büyütebileceğini de vurgulayan Vali Karaloğlu, pistlerinin uzatabileceğini belirtti. Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner ise "Ocağı kapatan firmaya, çıkarılan mermerlerle bir amfitiyatro yaptırmak istiyoruz. Buraya değer katacaktır" önerisinde bulundu.