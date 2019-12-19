Masa Dağı’na yeni proje

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ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) kahvaltı buluşmasının konuğu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu. Proje ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Tütüncü, "Biz burada 11 yılda 43 bin tapu verdik, 11 yılda 80 binden fazla gecekonduyu kaldırdık" dedi. Belediyelerde Yerelden Kalkınma Modeli'nin konuşulduğu toplantıda Tütüncü, Masa Dağı'ndaki Konak Projesi hakkında da bilgi verdi.Kentsel dönüşüm çalışmalarını Masa Dağı'nın eteklerinde 8 mahalleyi kapsayacak şekilde 2020 itibariyle başlatacaklarını kaydeden Tütüncü, "Yaklaşık 4 yıldır imar planlarının ve modelinin üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. 200 metrekarelik minicik arsaların olduğu bir bölgeydi. Orayı kentsel tasarım mantığıyla yeniden tasarladık. Üç katlı, konak tarzında binalarla bölgeyi bambaşka bir hale getireceğiz" dedi. Tütüncü, projenin şehrin silüetini güzelleştireceklerini dile getirerek, projede 1 milyon metrekarelik yeşil alanın yer aldığını sözlerine ekledi.