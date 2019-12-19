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Milyonluk vurgunda dosya hazır

Alanya’da milyonluk dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan banka müdürü ve 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Milyonluk vurgunda dosya hazır
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, banka şubesinden ve işadamlarından yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı suçlamasıyla ortadan kaybolduktan sonra İzmir'de yakalanan banka müdürü Arif İmamoğlu'nun yanı sıra, 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

100 DEĞİL 30 MİLYON
İddianamede, dolandırıcılığa konu rakamın 100 milyon TL değil, 29 milyon 986 bin TL olduğu belirtildi. 14 sanık hakkında 6 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi. Olay, 29 Ağustos'ta yaşanmıştı. Bir bankanın müdürü olan Arif İmamoğlu, ortadan kaybolunca 'ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazanıyorum' diyerek para topladığı mağdurlar şikayetçi oldu. Özel ekip kuran Emniyet Müdürlüğü İmamoğlu'nu İzmir'de amcası İ.İ.'nin yanında buldu.
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Milyonluk vurgunda dosya hazır
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