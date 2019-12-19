Milyonluk vurgunda dosya hazır

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, banka şubesinden ve işadamlarından yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı suçlamasıyla ortadan kaybolduktan sonra İzmir'de yakalanan banka müdürü Arif İmamoğlu'nun yanı sıra, 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede, dolandırıcılığa konu rakamın 100 milyon TL değil, 29 milyon 986 bin TL olduğu belirtildi. 14 sanık hakkında 6 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi. Olay, 29 Ağustos'ta yaşanmıştı. Bir bankanın müdürü olan Arif İmamoğlu, ortadan kaybolunca 'ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazanıyorum' diyerek para topladığı mağdurlar şikayetçi oldu. Özel ekip kuran Emniyet Müdürlüğü İmamoğlu'nu İzmir'de amcası İ.İ.'nin yanında buldu.