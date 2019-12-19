MUAY THAI’YE Antalya damgası

BUGÜN NELER OLDU

Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası'na Antalyalı sporcular damga vurdu. Uluslararası Muay Thai (IFMA) ve Avrupa Muay Thai Federasyonu (EMF) 2019 yılı faaliyet programında yer alanTurnuvaya 15 ülkeden 900 sporcu katıldı. Muay Thai Milli Takım Baş Antrenörü Yasin Urlu'nun sporcuları turnuvada 12 altın, 6 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı. Muay Thai Milli Takım Baş Antrenörü Urlu,ifadelerini kullandı.