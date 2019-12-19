Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > MUAY THAI’YE Antalya damgası

MUAY THAI’YE damgası

Giriş Tarihi: 19.12.2019
MUAY THAI’YE Antalya damgası
TÜRKIYE Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası'na Antalyalı sporcular damga vurdu. Uluslararası Muay Thai (IFMA) ve Avrupa Muay Thai Federasyonu (EMF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan turnuvada, sporcular çocuklar, gençler, ümitler, büyükler ve veteranlar kategorisinde ringe çıktı. Turnuvaya 15 ülkeden 900 sporcu katıldı. Muay Thai Milli Takım Baş Antrenörü Yasin Urlu'nun sporcuları turnuvada 12 altın, 6 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı. Muay Thai Milli Takım Baş Antrenörü Urlu, "Sporcularımız kazandıkları şampiyonluklarla, gelecek sene düzenlenecek turnuvalarda başarılı olacaklarını kanıtladı" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MUAY THAI’YE Antalya damgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN