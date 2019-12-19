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Trafikte mobil eğitim

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Trafikte mobil eğitim
İÇİŞLERİ ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından modernize edilerek Eğitim İşbirliği Protokolü ile çocukların trafik eğitimini küçük yaşta öğrenmeleri amacıyla hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı bu kez Burdur'da çocuklarla buluştu. Burdur'da TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlk Öğretim Okulunda Mobil Trafik Eğitimi TIR'ında çocuklara eğitim verildi.

980 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI
Mobil Trafik Eğitim TIR'ında 980 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Video ve sunumlarla desteklenen eğitimlerde; emniyet kemeri ve çocuk koltuğu, güvenli geçiş yolları, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Çocuklar, trafikle ilgili şarkılar söyleyerek kuralları öğrendi. Öğrencilere trafik işaret levhaları ve trafik ışıklarının bulunduğu eğitim parkurunda uygulamalı eğitim verildi.
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Trafikte mobil eğitim
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