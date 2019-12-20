Çifte müebbet aldı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 14 Ekim 2018 tarihinde boşanmak isteyen eşi Hanife Özen'le (47) ve matematik dahisi kızı Esra Özen'i (23) öldüren Sertok Özen (54) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sertok Özen ile avukatı hazır bulundu. Özen, savunmasını yazılı olarak yaptı. Öldürülen Esra Özen'in sınıf ve çocukluk arkadaşı avukat Sevgi Yurtseven, sanığın eşini ve kızını acımasızca öldürdüğünü bu nedenle en ağır şikelide cezalandırılmasını istedi. Sertok Özen son söz olarak "Pişmanım keşke olmasaydı" dedi.Mahkeme, Hanife Özen ve kızı Esra Özen'i öldüren Sertok Özen'i iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ederek indirim uygulamadı. Özen için mahkeme bacanağı Osman Göçer ile baldızı Emine Göçer'i silahla tehditten ise 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.Olay Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi'nde yaşanmıştı. Sertok Özen, tüfekle önce kuaförlük yapan eşi Hanife Özen'i başından, sonra kızı Esra Özen'i boğazından vurarak öldürdü. 19 yaşındaki oğlu Şafak ise işte olduğu için hayatını kurtardı. Ardından bacanağı Osman ve eşi Emine Göçer'in evinin yolunu tutan Sertok Özen, tüfeği bacanağı tarafından elinden alınınca kaçmıştı. Sertok Özen, 19 saat sonra Döşemealtı'nda yakalanmıştı.