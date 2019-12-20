Dışarıda tek yürek

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Kupası'nda 7-1'lik farklı Adanaspor galibiyeti ile yoluna devam eden Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Y. Denizlispor maçının hazırlıklarını tek hızıyla sürdürüyor.ise taraftarların Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları erken başladı.AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu,Toklu, "Biz her platformda ve her ortamda dilimizin döndüğünce Alanyaspor'un Alanya'nın ortak değeri olduğunu ve Alanya'nın bir marka olduğunu ifade ediyoruz. Tüm siyasi ilçe başkanların ve STK'ları ekipleriyle birlikte Denizli'ye davet ediyorum. Alanyasporumuzu yalnız bırakmayalım" dedi.Alanyaspor'un genç oyuncusu Alperen Soysal, U17 Milli Takımının 21-26 AralıkAlperen'in Milli Takım'a çağrılması camiada sevinçle karşılandı.