Dışarıda tek yürek

TÜRKIYE Kupası'nda 7-1'lik farklı Adanaspor galibiyeti ile yoluna devam eden Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Y. Denizlispor maçının hazırlıklarını tek hızıyla sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan turuncu yeşilliler, maça 3 puan parolası ile hazırlanıyor.
İLÇE BAŞKANI TOKLU'DAN ÖZEL ÇAĞRI
ALANYA'DA
ise taraftarların Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları erken başladı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimi Aytemiz Alanyaspor'u Denizli deplasmanında yalnız bırakmamak için taraftarlar ile bir araya geldi.
AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Pazartesi günü Denizli çıkarması yapacaklarını açıkladı.
Toklu, "Biz her platformda ve her ortamda dilimizin döndüğünce Alanyaspor'un Alanya'nın ortak değeri olduğunu ve Alanya'nın bir marka olduğunu ifade ediyoruz. Tüm siyasi ilçe başkanların ve STK'ları ekipleriyle birlikte Denizli'ye davet ediyorum. Alanyasporumuzu yalnız bırakmayalım" dedi.
ALPEREN'DE MİLLİ GURUR
AYTEMİZ
Alanyaspor'un genç oyuncusu Alperen Soysal, U17 Milli Takımının 21-26 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.
Alperen'in Milli Takım'a çağrılması camiada sevinçle karşılandı.