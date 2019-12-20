Perge’nin sürgün kazları

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Antalya Müzesi bahçesinde beslenen 7 kaz, müzeyi ziyarete gelen bir çocuğu kazlardan biri kovalayıp ısırınca Perge Antik Kenti yanındaki özel alana taşındı. Olay, kazların bacağı ve kalçasından ısırdığı çocuğun ailesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na şikayette bulunmasıyla başladı. Bakanlığın uyarısı üzerine envantere kayıtlı kazlar, müze yönetimi tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yanındaki bir araziye yapılan kümeste korumaya alındı.Özel bir araçla taşınan kazlar, burada etrafı tel çitle çevrili, antik kent sınırlarındaki 5 dönümlük araziye bırakıldı. Sürgün kazlar, burada tavuk, ördek, horoz ve yabani hindilerle birlikte yaşıyor. Perge Antik Kenti'nin giriş kapısının sol tarafındaki alanın iki kapısına da 'girilmez' levhası asıldı. Gündüz diğer hayvanlarla bu yeşil alanda serbestçe dolaşan kazlar, geceleri ise kümeslere alınıyor. Antik kenti ziyarete gelenler tel örgülerin ardından kaz ve diğer hayvanları izleyebiliyor. Kazlar ise daha müzedeki alanlarından daha geniş ve insanlardan uzak yaşam alanlarından oldukça memnun.