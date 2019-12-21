Antalya duman altı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da gündüz sıcak geceleri ise soğuk hava hakimiyeti hava kirliliğine gündeme getirdi. Özellikle saat 18.00'dan sonra şehrin bir bölümünde kirli hava vatandaşın kabusu oldu. Kent Konseyi, soba yakılmaması uyarısında bulundu.Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yüksek basınç nedeniyle görülen sis bulutu, Antalya'yı da etkisine aldı. İki gündür şehir merkezinde ve deniz kıyısında etkili olan sisten, vatandaş olumsuz etkilendi. Akşam saatlerinde özellikle Kepez bölgesinde yaşanan hava kirliliği ise nefes alınamayacak bir görüntüyü ortaya çıkardı. Doğalgaz kullanımım yaygınlaşmasına rağmen yakılan sobalarla birlikte il geneline yayılan duman yaşamı olumsuz etkiledi.Kullanılan kalorisi düşük kömür Kepez'i, Muratpaşa ilçesindeki Kırcami bölgesindeki seralarda kullanılan plastik türevi yakıtlar ise başta Muratpaşa olmak üzere tüm Antalya'yı etkiledi. Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen ve satışına izin verilen kömürün kalitesinin düşük olduğu ileri sürülürken, kömürün en az 7 bin kalori olması gerektiği ancak satılan kömürün 5 bin 500 kalori olduğu belirtildi. Hava kirliliğine dikkati çekmek isteyen Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda, AB'nin sınır değeri olan hava kirliliğinin 40 mikrogram/m3 olduğu ve kış mevsiminde 30 mikrogram/m3 artarak ulaşılan değerin düşürülmesi için çözüm önerileri sunulduKent Konseyi, şehir içerisinde satılan kömürlerin standardının Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından denetlenmesini ve kalitesiz kömürün vatandaşın eline geçmesinin engellenmesini istedi. Sobalarda kömürün ilk yakım saatinin 16.00-18.00 arasında olmasının kirliliği artırdığı vurgulanan açıklamada, sobaların en erken 20.00-21.00 saatleri arasında yakılması tavsiye edildi.Hava kirliliğinin tavan yaptığı bölgelerde akşamları yürümek imkansız hale geliyor. İnsanlar sokağa çıkmakta zorlanıyor. Kirlilik nedeni ile araçların görüş mesafesi 100 metrenin altına düşüyor. Yoğun sisin andıran kirlilik karşısında vatandaşlar, "Göz gözü görmüyor. Nefes almak imkansız" diyerek yaşanan manzaraya dikkat çekiyor. Uzmanlar bu tür havalarda astım, kalp ve tansiyon hastalarının dışarıda dolaşmasının hayati acıdan tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor.