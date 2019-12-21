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’da bitmeyen yaz

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Antalya’da bitmeyen yaz
ANTALYA'NIN Demre ilçesindeki Kekova'ya gelen Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı. Yatla Kekova turuna çıkan turistler, denize girdi. Demre'ye gelen Rus turistler, önce Aziz Nikolaos Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Turistler, Kekova'da Batık Kenti ve bir kartal yuvasını andıran Simena Antik Kenti'ni yatla gezdi. Turda Rus turistler için yüzme molası verildi. 19 derecelik hava ve deniz suyu sıcaklığını ve pırıl pırıl havayı gören Rus turistler, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakıp, yüzdü. Turistler yatların üstünden denize atlayış yaptı. Ardından yatla Çayağzı Limanı'na dönen Rus turistler turu tamamladı.
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Antalya’da bitmeyen yaz
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