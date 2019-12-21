Bizim yaşlılarımız ayrıcalıklı

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığı ve 5 yıldızlı bir tesis konforundaki belediyesinin Şefkat ve Huzurevi'ni ziyaret etti. Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleri ile birlikte huzurevine giden Başkan Tütüncü, tek tek ellerini öptüğü yaşlılarla oturdu, sohbet etti. Huzurevi sakinlerinin istek ve dileklerini de dinleyen Başkan Tütüncü, öğle yemeğini de çok kıymet verdiği yaşlılarla yedi.Başkan Tütüncü, Kepezli yaşlılara kendilerini ayrıcalıklı hissettirecek bir projenin hazırlıkları içinde olduklarını vurguladı. Tütüncü, "Kıymet verdiğimiz yaşlılarımızı hayatta daha güçlü tutacak önemli bir çalışmaya başladık. Huzurevi sakinlerine kurslar, eğitimler, seminerler vereceğiz. Onları, ömürlerinin sonbaharında sanat, kültür gibi çeşitli güzelliklerle iç içe bir yaşantıya davet edeceğiz" dedi.