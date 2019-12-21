En iyilere ödülleri verildi

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AKDENİZ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde afetlere dikkat çekmek için 'Yaşamak' temasına uygun çekilen Yaşamak Kısa Film Festivali Galası'nda ödüller sahiplerini buldu.Dakik Proje Koordinatörlüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleri ile Gençlik Spor Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu paydaşlığında düzenlenen Yaşamak Kısa Film Yarışması'nın. Törende, yarışmaya katılarak dereceye giren filmler seyirciyle buluşturuldu. Yarışmada, birincilik ödülü Ozan Takış'ın çektiği 'Fotoğraf' isimli filme, ikincilik ödülü Giresun Üniversitesi Giresun Gençlik Merkezi öğrencilerinin çektiği 'Karanlık' filmine, üçüncülük ödülü Serpil Altın'ın 'Yüzmeyi öğreniyorum' filmine verildi.Yılın en iyileri ödülleri, Yılın En İyi Rektörü olarak Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'a, Yılın En İyi Sporcusu ödülü Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e, Yılın Sanatçısı ödülü Azerin'e, Yılın Federasyon Başkanı ödülü Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı'na, Yılın İşadamı ödülü Boğaçhan Göksu'ya, Yılın Yazarı ödülü ise Yazar Fevzi Çakan'a takdim edildi.