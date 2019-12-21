Gençler için etkinlik

BUGÜN NELER OLDU

Kepez Belediyesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Sporcu Gençlik Buluşmaları' devam ediyor. Gençlerin sporla büyümesini hedefleyenbu haftaki rotası Baraj İlkokulu ve Ortaokulu oldu.Gençlik Buluşmaları'na Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve sporcular katıldı. Sağlıklı bir yaşam için sporun çok önemli olduğuna değinen Müdür Savaş Erarslan, projenin okullarında gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'da, sporu gençlerin yaşam şekli haline getirmenin en büyük amaçları olduğunu söyledi. Başkan Çatal, konuşmasının ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü imzalı,