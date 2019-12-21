Vali’nin özel konukları

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, Türk Eğitim Derneği Isparta Koleji 3. sınıf öğrencisi Elif Özçelik isimli öğrencinin 'Sizi arkadaşlarım ile ziyaret edebiliriyim?' isteğini kırmadı. Vali Seymenoğlu Elif ve arkmadaşlarını Valiliğe davet etti. Vali Seymenoğlu ile bir araya gelen öğrenciler büyük heyecan yaşadı.Öğrenciler ile böyle bir buluşmanın ortaya çıkmasını sağlayan Elif Özçelik'e teşekkür eden Vali Seymenoğlu, minik yürekler ile bir araya gelmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini belirti. Vali Seymenoğlu, "Sizlerle tanışmak, sizlerle sohbet etmek, geleceğimizi emanet edeceğimiz sizin gibi gözleri pırıl pırıl parlayan çocuklarla bir arada olmak büyük bir keyif verdi. Çalışma azmim arttı"dedi.