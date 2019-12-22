BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da zeytinleri dalda kalan yaşlı çiftin imdadına Özgecan Aslan Gençlik Merkezi gönüllüleri yetişti. Gençler, zeytinleri imece usulü topladı. Döşemealtı İlçesi Yeniköy Bahçeyaka Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki Cennet ve 75 yaşındaki Hasan Tatlı çifti bahçelerindeki 50 zeytin ağacının ürünlerini toplamaya başladı. Ancak her ikisi de hastalanınca zeytinler dalında kaldı. Tatlı çifti günlerce zeytinlerini toplatmak için çalmadık kapı bırakmadı. Ancak kimseyi bulamadı.Tatlı çiftinin zorda olduğunu öğrenen Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız, Gençlik Lideri Büşra Hande Yılmaz ve gönüllüler alarma geçti. Gönüllüler, yaşlı çifte ulaşarak dalında kalan zeytinlerini kendilerinin toplayacağını söyledi. Ardından 15 kişilik gönüllü üniversiteli öğrenci gurubu Döşemealtındaki zeytin bahçesine gitti.Gençlik Merkezi'nin 15 kişilik gönüllü gurubu bir günde dalında kalan zeytinlerin tamamını topladı. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız ise, görevlerinin zorda kalmış insanların yardımına koşmak olduğunu söyledi. Gençlik Lideri Büşra Hande Yılmaz'da amaçlarını senin 365 günü çaresiz insanlara yardıma koşmak olduğunu kaydetti.ANTALYA Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin 15 kişilik gönüllü gurubu bir günde dalında kalan zeytinlerin tamamını topladı. Toplanan zeytinler kasalara konularak yaşlı çifte teslim edildi. Zeytinlerinin dalında kaldığı için günlerce üzülen Cennet-Hasan Tatlı çifti zeytinlerinin toplandığını görünce sevinç gözyaşları içinde gençlere, "İyi ki varsınız. Allah sizlerden bin kere razı olsun" diyerek teşekkür etti.