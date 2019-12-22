Süpürme polise hemen haber ver

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaİl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçilere güvenlik tedbirleri eğitimi verildi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen seminere 230 temizlik işçisi katıldı. Seminerde hayat kurtarmanın, suç önlemenin çok değerli olduğunu anlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları, şüpheli paket ve patlayıcı maddeler konusunda işçilere bilgilendirme yaptı.İşçilere böyle durumlarda polise haber verilmesinin önemi anlatıldı. Uzmanlar, bomba türleri ve biçimleri hakkında da film ve gerçek olaylardan alışmış fotoğraf ve videolar izletti. Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler ise çeşitli uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verdi. Şüpheli paketlere dokunulmaması hatırlatıldı.