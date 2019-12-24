Kadın üreticiden aracısız satış

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Türkiye'nin ilk kadın köy pazarı olma özelliği taşıyan 'Antalya Köy Pazarı', Kepez Varyantındaki ParkFuntastic'te kapılarını tüketicilere araladı. Kepez Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle kadın emeğinin tüketiciye ulaşmasını sağlayacak köy pazarının açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, çok sayıda kadın girimci ve çiftçi katıldı.Antalya'da 500 kadının bir araya gelerek kurduğu ve üreticiden tüketiciye doğrudan satış yapılan Köy Pazarı'nın açılışında, 1 ton hamsi ikram edildi. Balıktan tatmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.Vali Karaloğlu da tezgahın başına geçerek vatandaşlara ekmek arasında balık dağıttı. Karaoğlu, vatandaşlara bol bol balık tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Pazarla ilgili bilgi veren Başkan Tütüncü, kadın üreticilerin aracısız satış yapabileceği pazarın Türkiye'ye örnek olacağını söyledi. İlk defa Gazipaşa'da üretilen ve kısa sürede kentin birçok ilçesinde de yetiştirilen ejder meyvesini üreten Nermin Karapınar, standını ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu ve Başkan Hakan Tütüncü'ye meyvelerden ikram etti.