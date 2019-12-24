Kırmızı kodsuz fırtına

BUGÜN NELER OLDU

Geçen haftalarda kırmızı kodlu fırtınayı ucuz atlatan Antalya'yı, bir kez daha fırtına vurdu. Bazı ağaçlar ile tabelalar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu. Konyaaltı sahilinde oluşan dev dalgalar görenleri büyüledi. Şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağıştan özellikle Serik ve Kemer ilçeleri etkilendi. Serik ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde, Şeref Dağ'a ait iş yerinin önünde bulunan park halindeki 07 FYL 94 plakalı otomobilin üzerine çınar ağacı devrildi. İtfaiye ve belediye ekipleri, ağacı aracın üzerinden kaldırdı. Araçta hasar oluştu.Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur da sağanak nedeniyle Akseki ile Manavgat kara yolunda heyelan olduğunu, kara yolları ekiplerinin müdahale ettiğini dile getirdi. Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki bir eve yıldırım düştüğünü anlatan Timur, "Herhangi bir yaralanma veya can kaybı söz konusu değil. Sadece küçük çaplı bir yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale etti" dedi. Serik'te de Karadayı Mahallesi'nde Cemal Durmaz'a ait 2 katlı eve yıldırım isabet etti. Belek- Kadriye turizm yolunda da çam ağaçları devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapandı.Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, şehir merkezinde rüzgarın saatteki hızının 67 kilometre olarak ölçüldüğünü belirterek, "Kuvvetli rüzgardan en fazla etkilenen Konyaaltı ilçemiz oldu. Saatteki hızı 91 kilometreye ulaştı" dedi. Öztürk fırtına ve sağanak yağışın Alanya, İbradı, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki'de etkisini artıracağını sözlerine ekledi.MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında şiddetli rüzgar sonrası hortum meydana geldi. Sera alanlarının olduğu bölgede etkisini gösteren rüzgar ve hortum nedeniyle 50 dönüme yakın plastik sera zarar gördü. Mahalle Muhtarı Mustafa Özdemir, "Bir vatandaşa ait 3 dönüm plastik serayı hortum yıktı. Geri kalan 47 dönüm seranın plastik örtüsü ise yırtıldı" dedi.