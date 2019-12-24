Köpek başında yaşam nöbeti

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir aracın çarpıp kaçtığı köpek, başka bir aracın altında kalmaktan yoldan geçenler tarafından kurtarıldı. Olay, D-400 karayolu Ilıca Mahallesi sınırlarında yaşandı. Bir araç, rottweiler cinsi köpeğe çarparak kaçtı.Araçlarıyla yoldan geçmekte olan 2 kadın ise araçlarını yol kenarına park edip otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan köpeğin başında uzun süre nöbet tutup diğer araçların köpeğe çarpmasını engelledi. Kadınlara, olay yerine gelen bölge trafik ekibi de eşlik etti. Kadınların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı köpeği barınağa götürdü. Boynunda tasması da bulunan ağır yaralı köpeğe veteriner hekim tarafından iç kanamanın durdurulması için iğne yapılarak serum takıldı. Kırık tespit edilmesi durumunda ameliyat olacağı bildirildi.