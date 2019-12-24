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Rambo antrenmanı şampiyon yaptı

Her gün denizde 5 kilometre yüzüp, su altında kaya taşıyan ve 1 ton ağırlığındaki otomobili çekerek antrenman yapan Eda ve şampiyonaya damgasını vurdu

Giriş Tarihi: 24.12.2019
Rambo antrenmanı şampiyon yaptı
Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler Güreş Şampiyonası Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı. Kadınlarda 160 güreşçi mindere çıktı. 10 farklı kilo klasmanında sporcular şampiyonluk için yarıştı. Şampiyonada 57 kiloda yarışan Eda Tekin birinci, ablası Ece Tekin ise 62 kiloda üçüncülük kazandı.

ARABA BİLE ÇEKİYORLAR
Tekin kardeşler, güreş antrenmanlarındaki farklı çalışma metoduyla dikkati çekiyor. Antrenör Şerafettin Uysal, yönetiminde güne denizde 5 kilometre yüzerek başlayan milli güreşçiler daha sonra su altında kaya taşıyıp, sahil ya da doğada koşup, antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili iterek ya da çekerek antrenman yapıyor.

HEDEF MİLLİ BAŞARI
İki kardeş günü akşam antrenmanındaki teknik çalışmayla sonlandırıyor. Antrenör Şerafettin Uysal, sporcularının Türkiye şampiyonasında başarı elde etmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Eda ve Ece Tekin kardeşler de milli takım formasıyla uluslararası şampiyonalarda derece kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
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Rambo antrenmanı şampiyon yaptı
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