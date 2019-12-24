Turizme Patara dopingi

BUGÜN NELER OLDU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, turizmde Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak ve dünya gündeminde bu değerlere dikkat çekmek amacıyla başlattığı uygulamada, 2020 yılı teması için Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti seçildi. 2018'de 'Troia Yılı', 2019'da ise 'Göbeklitepe Yılı' etkinlikleri, bölgelerin tanıtımına büyük katkı sağlamıştı. Şimdi aynı etki Patara için bekleniyor. Patara başta müze olmak üzere kazı ve restorasyon çalışmalarının yoğunlaştırılması gibi birçok yatırım da planlanıyor.'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yer olan Patara, Likya medeniyetine uzun süre başkentlik yapan ve Likya Birliği şehirlerinin temsilcilerinin buluştuğu dünyanın en eski meclis binasına da sahip. Amfitiyatro, tarihi deniz feneri, ana cadde, hamamlar, Roma zafer takı, Tepecik mezarlığı, bazilika ve çeşitli tapınaklarla tarihi açıdan büyük zenginliğe sahip antik kentte bulunan dünyanın en eski demokratik meclis binası olarak bilinen Patara Meclis Binası, TBMM tarafından restore edilerek ziyarete açıldı.Varlığı M.Ö. 8'inci yüzyıla dayanan Patara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürüyor. Bugüne kadar onlarca eşsiz tarihi eserin ortaya çıkarıldığı Patara'da yer alan ve Roma İmparatoru Neron tarafından MS 64-65 yıllarında yaptırılan Neron Deniz Feneri dünyada ayakta kalan en eski deniz feneri özelliği taşıyor. 26 metrelik deniz fenerine ait taşlar üzerine kabartma şeklinde 2 bin yıllık yunus balığı betimi de gün yüzüne çıkartıldı. Bu yılki en önemli gelişmelerden biri de 14 metre uzunluğunda ve tamamen kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora-IV'ın sergilenmek için getirilmesi oldu.