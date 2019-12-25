Esnaf turizmden pay istiyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde hükümetten beklentiler konulu zirvede, esnafın beklenti ve sorunları masaya yatırıldı. Toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik katıldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere ev sahipliğindeki toplantıda, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar esnaf temsilcileri de yer aldı.Bugüne kadar birçok sorunlarının çözüldüğünün altını çizen Adlıhan Dere, "AK Parti iktidarında bugüne kadar esnaf ve sanatkarlarımızın bir çok sorunu çözüme kavuştu. Ancak esnaf ve sanatkarımızın daha bir çok sıkıntısı var" dedi. Dere, SSK ve Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi, AVM'leri sınırlayan yasasının yürürlüğe girmesi ve işyeri açılışlarına sınırlama getirilmesi taleplerini sıraladı. Antalya'da esnaf için en önemli sorunlardan birinin turizmden pay alınamaması olduğunu vurgulayan Dere, "Bunun en büyük nedeni turisti otellere hapseden her şey dahil sistemidir. Sistem mutlaka yeniden düzenlenerek, sınırlamalar getirilmeli. Bir turist geldiği zaman çarşıya, pazara, inmeli" dedi.Mustafa Köse ise, "Bizler bugüne kadar her zaman esnafımızın yanında yer aldık ve esnafımızın yararına olacak işlere imza atmaya özen gösterdik. Tabi ki tüm problemler bir anda çözülemiyor, ancak acil konular üzerinde gerekli adımları hızlıca atacağız" dedi.