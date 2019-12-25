Mühendislerin 65’inci yıl gururu

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MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi, 65'inci kuruluş yılını düzenlediği gala gecesi ile kutladı. Geceye MMOGenel Başkanı Yunus Yener ile çok sayıda oda üyesi ve misafirleri katıldı. Su Hotel'de düzenlenen gecede meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran mühendislere onur yılı plaketleri takdim edildi. Gecede MMO Antalya Şube Türk Müziği Korosu ve Antalya'nın yerel sanatçılarından Elnur sahne aldı.Gecenin açılış konuşmasını yapan MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, 4 yıldır sürdürdüğü Başkanlık görevi boyunca, ekibi ve oda üyelerinin desteğiyle birçok başarıya imza attıklarını ifade ederek, yeni dönemde tekrar aday olmayacağını açıkladı. Hamamcıoğlu, "Erkek yoğun bir meslek grubunda beni bu sorumlulukla taçlandırdığınız için tekrar tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.