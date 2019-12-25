Şampıyon Kepezspor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Bölgesel Ligi, Manavgat'ta yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda 3 gün süren bölgesel lig müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğa uzandı. Hareketli geçen 3 gün boyunca filelerin sultanları ilk günkü maçını Akdeniz Bilgi Sporla yaptı. Hiç set vermeyen Kepez Belediyespor, maçı 3-0 kazandı. Müsabakaların ikici gününde Korkuteli Belediyespor Kulübünü de aynı sonuçla yenen filenin sultanları, pazar günü oynanan final maçında ise Manavgat Gençlik Spor Kulübünü 3- 1 yenerek Bölgesel Lig şampiyonu oldu.Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal yaptığı değerlendirmede, tüm sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Çatal,ifadelerini kullandı.