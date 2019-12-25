Yemek artıkları çiçek açtı

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SIFIR Atık Projesi kapsamında kompost çalışmalarına başlayan Kepez Belediyesi, örnek bir projeye imza attı. Kepez Belediyesi, aldığı kompost makinesiyle organik ve bahçe atıklarından gübre, kedi ve köpeklere de mama üretiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Antalya'da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Bölgesel Sıfır Atık İstişare Programı'na katılan Kepez Belediyesi, projelerini tanıttı.Yemek atıklarından üretilen kompostlarla ekilen çiçek ve ceviz tohumları istişare programı için Antalya'ya gelen konuk belediyelerin temsilcilerine hediye etti. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çevreci çalışması katılımcılar tarafından tam not aldı. Projeyle ilgili detayları inceleyen konuk belediyelerin temsilcileri, kendi ilçelerinde de benzer projeleri hayata geçirebilmek için bilgi aldı. Üretilen gübre tüm ilçede park ve bahçelerde kullanılıyor.Organik artıklardan yapılan mama sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor ve proje ile organik atıklar değerlendirilirken vahşi çöp depolamanın da önüne geçiliyor.