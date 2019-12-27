Gülmeye engel yok

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 'Otistik Bireylerin Ağız ve Diş Sağlığının Korunması ve Tedavilerinin Sağlanması' projesi kapsamında Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde muayene ve tedavilerine başlandı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün de katıldığı ilk günde onlarca otistik çocuğun diş muayenesi yapılıp tedavi startı verildi.

HEDEF BİN 396 ÇOCUK

Ünal Hülür, proje kapsamında bin 106'sı erkek, 290 kız toplam bin 396 otistik çocuğu tespit ettiklerini, bunların tedavileri için adım atıldığını söyledi. Bunun için diş hastanesinin engelli servisinde bir diş hekimi, bir çene cerrahı ve bir anestezi doktorunun görev yaptığını da belirten Hülür, "Ağız ve diş sağlığının korunması için erken tanı çok önemli. Hedefimiz hem kişisel diş sağlığı bakımının öğretilmesi hem de tedavilerinin yapılması" dedi.

İLK GÜN 92 HASTA

Proje kapsamında başlangıç olarak Ramazan Hatice Savaş Özel Uygulama Okulu'nda tespit edilen 92 otizmli öğrencinin taraması yapılarak tedavilerine başlandı. Tedavi sonrasında ise öğrencilere diş fırçasının da olduğu minik diş seti çantası hediye edildi. İlk günde İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ayrıca doktorlara teşekkür plaketi verdi.