Kaset İstanbul’da incelenecek

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, yerel seçimden 2 gün önce sosyal medyada yayılan, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydıyla ilgili dava başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in seçim kampanyasında görev alan CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül ile ses kaydını yaptığı iddia edilen Niyazi Ateş ilk kez hakim karşısına çıktı.5'er yıla kadar ceza istemiyle yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve yeğeni Cemil Böcek ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme, montaj olduğu iddia edilen Ebru Türel'e ait ses kaydının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun ilgili ihtisar dairesine gönderilerek, herhangi bir ekleme ve çıkarma, montajlama işleminin olup olmadığının tespitini istedi. Mahkeme Demirkaya ve Ateş'in yurt dışı çıkış yasağını da kaldırarak, duruşmayı erteledi. Gökhan ve Cemil Böcek'in yurtdışı yasakları ise kaldırılmadı.