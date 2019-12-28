Kepez’e zümrüt gerdanlık

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ANTALYA'NIN Kepez ilçesi, tarihinin en büyük kentsel yenileme projesiyle, 'gecekondu bölgesi' imajından tamamen kurtuluyor. Antalya'ya, Kepez şehir girişinden gelenleri karşılayan Masa Dağı eteklerindeki gecekondu kirliliği, artık fotoğraflar karelerinde kalacak. Kentin silüeti olan Masa Dağı'nda 2 bin 700 dönüm arazi üzerindeki görsel kirliliği 'imar planı revizyonu' ile ortadan kaldırıyor.Vatandaşın yapacağı kentsel yenilemeyle de 40 bine yakın gecekondu, modern binalara dönüşecek. Kepez tarihinin en önemli imar revizyonu, Fatih, Göçerler, Çamlıbel, Esentepe, Çankaya, Barış, Yavuz Selim, Kazım Karabekir mahallelerini kapsıyor. 8 mahallenin sorununun çözümünde ilk adım 2B ile atıldı. Ancak küçük parselli tapular yeni bir dönüşümün önünü tıkarken, bu sorun imar revizyonu ile çözüldü. Başkan Hakan Tütüncü, "Masa Dağı'nda 1 milyon metrekarelik bir yeşil gerdanlık oluşturacağız. Masa Dağı, zarif bir hanımefendinin boynundaki bir zümrüt gerdanlık gibi son derece güzel olacak" dedi.