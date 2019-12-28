Melekler kupaya doğru uçacak

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın, çeyrek finalden itibaren katıldığı Türkiye Kupası'nda, rakibi Üsküdar Belediyesi oldu. Türkiye Kupası'nı 3 kez müzesine götüren Paşanın Melekleri, ilk maçı 15 Ocak Çarşamba günü kendi evinde oynayacak. Çeyrek finalin rövanş karşılaşması ise 5 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyespor, tur atlaması halinde Türkiye Kupası yarı finalinde Kastamonu Belediyesi-Görele Belediyesi maçının galibiyle karşılaşacak. Meleklerin kupadaki rakibi Üsküdar Belediyesi'nin, ilk yarısı tamamlanan Süper Lig'de 4 puanı bulunuyor. 9 takımın mücadele ettiği ligde 8'inci sırada yer alan Üsküdar, ligin 2'nci haftasında Muratpaşa'yla kendi evinde oynadığı maçı 20-28 kaybetmişti.