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Su vasiyeti gerçekleşti

Giriş Tarihi: 28.12.2019
Su vasiyeti gerçekleşti
ANTALYA'NIN Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen Olimpos Antik Kenti kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel için Afrika'da su kuyusu açıldı. Sertel'in Afrika'da su kuyusu açma hayali; ailesi, arkadaşları, üniversite hocaları ve bir vakfın desteğiyle hayata geçirildi. Açılan su kuyusuna Sinan Sertel Su Kuyusu adı verildi.

BABASI İÇİN İSTEDİ
Ablası Nurcan Doğan, yakınları, arkadaşları ve hocalarının desteğiyle Afrika'da su kuyusunun açılması için 15 bin lira toplandığını belirterek, "Babam öldüğünde annem mezarını yakınına çeşme yapmak istedi. Bunun üzerine kardeşim Afrika'daki insanların daha çok suya ihtiyaç duyduğunu, su kuyusu açmak istediğini söyledi. Onun vasiyetini yerine getirdik" dedi.
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