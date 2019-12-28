Sürpriz tanık indirim getirmedi

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde eve alkollü geldiği için tartıştığı 3 çocuğunun annesi Gamze Ü.'yü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Birol Ü.'nün cezası belli oldu. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, Birol Ü.'nün avukatı mahkemeye sürpriz bir tanık dinletti. B.K. isimli tanık Gamze Ü. ile 2016-2017 yıllarında ilişki yaşadıklarını, evine aldığını, Birol'dan nefret ettiğini öldürmek istediğini, ondan ayrılmak istediğini ve sevmediğini söylediği iddia etti.Ayrıca mahkemeye Gamze Ü.'nün yazışmaları da mahkemeye sunuldu. Ancak tahrik indirimi için son duruşmada dinlenen tanık ve CD'ler dikkate alınmadı. Mahkeme haksız tahrik hükümlerine yer olmadığına ayrıca iyi hal indirimine yer olmadığına karar verdi. Birol Ü. kasten öldürme suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Duruşma sonrası Gamze Ü.'nün acılı anne ve babası, avukat Dilek Şık Aydemir'e sarılarak teşekkür etti. Baba Üzeyir Köle "Adalet yerini buldu. Kızım şimdi rahat uyuyabilir" dedi. Avukat Aydemir ise "Sürpriz tanık haksız tahrik için gelmiştir ancak bunlar dosya kapsamında bulunmaktaydı. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için bu kararlar önemlidir" dedi. Olay, nisan ayında Faralya Mahallesi'nde yaşanmıştı. Birol Ü. ruhsatsız tabancasıyla eşini, çocuklarının önünde vurarak öldürmüştü.