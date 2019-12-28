Umut için bir puan yeterli!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de sezonun ilk yarısın son haftasında deplasmanda Galatasaray karşısına çıkacak olan Antalyaspor, devreye mutlu girmek istiyor. Son 9 maçında galibiyet bulamayan kırmızı beyazlılar, bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray karşısında en azından 1 puan almayı hedefliyor. Akrep, dün kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve öğle saatlerinde İstanbul'a gitti.Antalyaspor teknik direktörü Stjepan Tomas zorlu karşılaşma öncesi kadroya dikkat çekici isimleri almadı. Cezalı oyuncusu bulunmayan Antalyaspor'da sakatlıkları devam edenile'in yanı sıra takımla birlikte idmanlara başlamasına rağmenda kadroya alınmadı.ve'yu da İstanbul'a götürmedi.Hırvat teknik adam Tomas'ın takımını Galatasaray karşısında şu 11'le sahaya sürmesi bekleniyor:G.SARAY ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28Galatasaray'ın 90 golüne, Antalyaspor 44 golle karşılık verdi.