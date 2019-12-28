Umut için bir puan yeterli!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısın son haftasında deplasmanda Galatasaray karşısına çıkacak olan Antalyaspor, devreye mutlu girmek istiyor. Son 9 maçında galibiyet bulamayan kırmızı beyazlılar, bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray karşısında en azından 1 puan almayı hedefliyor. Akrep, dün kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve öğle saatlerinde İstanbul'a gitti.
BAHADIR DA İSTANBUL'A GÖTÜRÜLMEDİ
Antalyaspor teknik direktörü Stjepan Tomas zorlu karşılaşma öncesi kadroya dikkat çekici isimleri almadı. Cezalı oyuncusu bulunmayan Antalyaspor'da sakatlıkları devam eden Harun Kavaklıdere
ile Charles
'in yanı sıra takımla birlikte idmanlara başlamasına rağmen Bahadır
da kadroya alınmadı. Tomas, Cissokho, Serdar Özkan, Diego
ve Aatif Chahechouhe
'yu da İstanbul'a götürmedi.
FARKLI BİR İLK 11
Hırvat teknik adam Tomas'ın takımını Galatasaray karşısında şu 11'le sahaya sürmesi bekleniyor: Kalede Ferhat, savunmada Nazım, Salih, Celustka, Eren, ön liberoda Chico ve Ufuk, orta alanda Amilton, Hakan ve Doğukan, santrforda ise Gustavo.
47'NCİ RANDEVU
G.SARAY ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 90 golüne, Antalyaspor 44 golle karşılık verdi.