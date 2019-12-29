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Komşusu bıçaklayıp kaçtı

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Komşusu bıçaklayıp kaçtı

ANTALYA'DA gürültü sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI
Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı binada oturan ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen B.U. isimli erkek şahısla 47 yaşındaki Mine Bilben arasında gürültü gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.U., Bilben'i bacağından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Bilben'in durumunu gören diğer komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

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Komşusu bıçaklayıp kaçtı
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