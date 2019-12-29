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Salda Gölü’nde peştamal tanıtımı

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Salda Gölü’nde peştamal tanıtımı
TÜRKİYE'NIN Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, moda çekimine ev sahipliği yaptı. Göl kenarında, ünlü Türk markasının 2020 peştamal koleksiyonu tanıtım çekimleri gerçekleştirildi. Çekimlerde görev alan Antalya merkezli AS Ajans mankenleri, gölü çevreleyen beyaz kumsalın üzerinde birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Çekimlerde, 2020 yılında hamam ve Spa'lar başta olmak üzere ev tekstilleri arasında yer alacak peştamaller tanıtıldı. Üç gün süren çekimlerde Ukraynalı, Zambiaalı ve Türk mankenler birlikte çalıştı.
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Salda Gölü’nde peştamal tanıtımı
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