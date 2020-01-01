Doktor kızın en acı nöbeti

ANTALYA'DA müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi (51) tabancayla vurarak öldüren Talat Örgü, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Örgü ile Şirazi'nin kızı Elif, oğlu Muhammet Ahmet ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi avukatı, sanığın eylemini 22 saniye içerisinde tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, Talat Örgü'nün profesyonel bir suikastçı gibi ölüm pususuna yattığını öne sürdü.

DOKTOR KIZINDAN İSYAN

Elif Şirazi ise sanığın babasına ölümcül derecede tabancayla ateş ettiğini belirterek, "Ben doktorum. O gün de nöbetçiydim. Hastaneye geldiğinde babama müdahale etme fırsatım bile olmadı. Bir insan bu kadar acımasızca katledilemez" dedi.

ALACAK IÇIN VURDU

Sanık avukatı ise eylemde tasarlama olmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, Talat Örgü'yü 'Kasten insan öldürme suçundan' ömür boyu hapse mahkum etti. Olay, 5 Ağustos günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080 Sokak'ta yaşandı. Müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evinden çıkıp otomobiline bindi. Ancak otomobilin arka kapısını açıp koltuğa oturan Talat Örgü, kaçmak isteyen Şirazi'ye tabancayla ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Şirazi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yakalanarak gözaltına alınan Talat Örgü, Şirazi'yi alacağı olan 4-5 milyon TL'yi vermediği için öldürdüğünü öne sürdü.