Çok pahalı geldi

Antalyaspor'da teknik direktör arayışları dün de devem etti. Bugün Regnum Carya Otel'de kampa girecek olan kırmızı-beyazlılarda ilk görüşmede pürüz çıkartan Hikmet Karaman ile anlaşılmaktan vazgeçildi. Karaman'ın 1.5 yıllık sözleşme karşılığı ve ligde kalınması halinde talep ettiği 1 milyon lira bonus ile toplam 10 milyon lira istemesi anlaşmayı sonlandırdı.
TAKIM EKSİK TOPLANIYOR
Dün akşama kadar teknik direktör sorununu çözmeye çalışan Antalyaspor bugün eksik topbaşı yapacak. Ülkelerinde olan Dieogo, carles, Chico, Amilton, Gerson, Fredy, Custavo, Aatıf ve Cissokho
kampa 6 Ocak Pazartesi günü katılacak.
KUDRYASHOV İMZAYA KALDI
Antalyaspor, defansın solunda görev yapan 33 yaşındaki Rus futbolcu Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Kırmızı-beyazlılar, ara transfer döneminin başlamasıyla Kudryashov ile sözleşme imzalamayı planlıyor. Kudryashov, geçen sezonun ikinci yarısı Medipol Başakşehir formasıyla 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı ve 1 gol attı.
Kudryashov, Süper Lig'deki tek golünü de 18 Şubat 2019'daki ilk resmi maçında Antalyaspor'a attı.
TAMER TUNA İMZAYA YAKIN
HIKMET Karaman'dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen Antalyaspor, rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi.
Kırmızı beyazlılar dün gece yapılan son toplantının ardından bugün kararını açıklayacak. Büyük bir aksilik olmaz ise her türlü şartlarda mutabık kalınan Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalanması planlanıyor.
Anlaşmanın sağlanması halinde teknik direktör Tamer Tuna ve ekibi bugün kampa katılıp takıbın başına geçecek.