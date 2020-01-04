Çok pahalı geldi

Antalyaspor'da teknik direktör arayışları dün de devem etti. Bugün Regnum Carya Otel'de kampa girecek olan kırmızı-beyazlılarda ilk görüşmede pürüz çıkartan Hikmet Karaman ile anlaşılmaktan vazgeçildi. Karaman'ın 1.5 yıllık sözleşme karşılığı ve ligde kalınması halinde talep ettiği 1 milyon lira bonus ile toplam 10 milyon lira istemesi anlaşmayı sonlandırdı.Dün akşama kadar teknik direktör sorununu çözmeye çalışan Antalyaspor bugün eksik topbaşı yapacak.kampa 6 Ocak Pazartesi günü katılacak.Antalyaspor, defansın solunda görev yapan 33 yaşındaki Rus futbolcu Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Kırmızı-beyazlılar, ara transfer döneminin başlamasıyla Kudryashov ile sözleşme imzalamayı planlıyor.Kudryashov, Süper Lig'deki tek golünü de 18 Şubat 2019'daki ilk resmi maçında Antalyaspor'a attı.HIKMET Karaman'dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçenKırmızı beyazlılar dün gece yapılan son toplantının ardından bugün kararını açıklayacak.Anlaşmanın sağlanması halinde teknik direktör Tamer Tuna ve ekibi bugün kampa katılıp takıbın başına geçecek.

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