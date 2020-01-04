Geçen dönem 5 yılda 150 bin kişiyi Antalya- Kemer arasında taşıyan deniz otobüsleri yine gözden düştü. 3 deniz otobüsünün seferleri, CHP'li Muhittin Böcek'in göreve gelmesinin ardından 18 Ekim itibarıyla sonlandırıldı. Bir dönem satılacağı yada kiralanacağı söylenen Olimpos, Aspendos, ve Termesos isimli ve her biri 42 kişilik deniz otobüsleri Kaleiçi Yat Limanı'nda adeta çürümeye terk edildi.
VATANDAŞTAN TEPKİ
Olimpos, Aspendos, ve Termesos isimli her biri 42 kişilik teknelerin kendi haline bırakılmış durumu görenleri üzdü. Vatandaşlar, "Alınmış, tüm yasal işlemlere tamamlanmış, seferleri yapan deniz otobüsleri bir anda ulaşımdan çekiliyorsa bunda yönetim hatası var" diyerek yaşananlara tepki gösterdiler. Deniz otobüslerin burada çürümeye terk edildiğini de belirten Antalyalılar, "Yılda 15 milyon yabancı, turisttin ziyaret ettiği kente 3 deniz otobüsü işletilmiyor. Bu belediyenin ayıbı" dedi.
TARİH TEKERRÜR EDİYOR
Eski Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel'in ilk döneminde alınan deniz otobüsleri, CHP'li Mustafa Akaydın döneminde 'bunlar Akdeniz'e uygun değil' denilerek 5 yıl boyunca limana bağlı şekilde tutulmuştu. Türel bu dönemi, "Bizden sonraki gelen yönetim bir kaptan bir miço bulup deniz otobüslerini çalıştırmadı, çürümeye terk etti" sözleriyle eleştirmişti. 3 deniz otobüsü, Türel'in yeniden seçilmesiyle tekrar denizle buluştu. 2014-2019 dönemlerinde faaliyet gösteren deniz otobüsleri 150 bin kişiyi taşıdı. Yaz aylarında, günlük her iki limandan da ikişer kez olmak üzere toplamda 4 sefer düzenlendi. Tam bilet fiyatının 15 lira olduğu deniz otobüslerinden emekliler 10, öğretmen 10, öğrenciler 9 TL'ye faydalanabiliyordu.
GEREKÇESİ ZARAR
Ulaşım A.Ş. Başkanı Deniz Filiz, şirket bünyesindeki deniz otobüslerinin kaldırılmasına gerekçe olarak zarar etmelerini gösterdi. Filiz, 5 yıllık zararın 6 milyon lira olduğunu iddia etti ve 3 deniz otobüsünü kiralamayı planladıklarını açıkladı. Daha önce de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemerli turizmcilere deniz otobüslerini kiralamayı teklif etmişti. Böcek, 150 bin kişi taşınmasına rağmen işletmenin zarar etmesini ise "Zaten 65 yaş üstü bedava biniyor, günübirlikçiler gidip geliyor" sözleriyle özetlemişti. Bu konuşmayı ise Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu kamuoyuna açıklamıştı.
BUNLAR MİLLİ SERVET
EMİNE KAN
YAZ AYLARINDA SEFERDE KALMALI
ANTALYA deniz kenti ancak hiçbir deniz ulaşım aracını kullanmıyor. Denizi olmayan ülkeler kanalları kullanarak yük ve yolcu taşıyor. Biz ise elimizdeki otobüsleri seferden kaldırıyoruz. Olacak iş değil. En azından yaz aylarında seferde kalması doğru olurdu.
MERT ENGİN
MİLLETİN PARASI HEBA EDILMEMELI
YILDA15 milyon turisttin geldiği kentte deniz ulaşım aracı yok. Belediyeler buna ön ayak olmalı. Deniz ulaşımını geliştirmeliyiz. Bu nedenle bile deniz otobüsleri seferde kalmalı. Çürütülüp mille- tin para heba edilmemeli.
AYŞE AKCA
DENIZIMİZ VAR AMA TAŞIMACILIK YOK
DOĞUSUNDAN batısına 654 kilometre sahil banda olan bir kente deniz taşımacılığı sıfır. Denizden yolcu taşımak için yeni yol açmaya gerek yok. Trafik sıkıntısı yok. Deniz otobüsleri en azından yaz sezonunda seferlerine devam edebilirdi.
TOLGA ÇELİK
KEMER EKONOMISI ZARAR GÖRECEKTIR
TURIZM acısından hiç iyi olmadı. Yaz aylarında gelen turistler mutlaka kent merkezinden ilçelere gitmek istiyor. Kemer, Antalya'ya en yakın nokta. Otobüslerin seferde kalması kent merkezi ile Kemer ilçesinin ekonomisini canlı tutar. Otobüsler seferde kalsın.