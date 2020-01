Geçen dönem 5 yılda 150 bin kişiyi Antalya- Kemer arasında taşıyan deniz otobüsleri yine gözden düştü. 3 deniz otobüsünün seferleri, CHP'li Muhittin Böcek'in göreve gelmesinin ardından 18 Ekim itibarıyla sonlandırıldı. Bir dönem satılacağı yada kiralanacağı söylenen Olimpos, Aspendos, ve Termesos isimli ve her biri 42 kişilik deniz otobüsleri Kaleiçi Yat Limanı'nda adeta çürümeye terk edildi.Olimpos, Aspendos, ve Termesos isimli her biri 42 kişilik teknelerin kendi haline bırakılmış durumu görenleri üzdü. Vatandaşlar, "Alınmış, tüm yasal işlemlere tamamlanmış, seferleri yapan deniz otobüsleri bir anda ulaşımdan çekiliyorsa bunda yönetim hatası var" diyerek yaşananlara tepki gösterdiler. Deniz otobüslerin burada çürümeye terk edildiğini de belirten Antalyalılar, "Yılda 15 milyon yabancı, turisttin ziyaret ettiği kente 3 deniz otobüsü işletilmiyor. Bu belediyenin ayıbı" dedi.Eski Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel'in ilk döneminde alınan deniz otobüsleri, CHP'li Mustafa Akaydın döneminde 'bunlar Akdeniz'e uygun değil' denilerek 5 yıl boyunca limana bağlı şekilde tutulmuştu. Türel bu dönemi, "Bizden sonraki gelen yönetim bir kaptan bir miço bulup deniz otobüslerini çalıştırmadı, çürümeye terk etti" sözleriyle eleştirmişti. 3 deniz otobüsü, Türel'in yeniden seçilmesiyle tekrar denizle buluştu. 2014-2019 dönemlerinde faaliyet gösteren deniz otobüsleri 150 bin kişiyi taşıdı. Yaz aylarında, günlük her iki limandan da ikişer kez olmak üzere toplamda 4 sefer düzenlendi. Tam bilet fiyatının 15 lira olduğu deniz otobüslerinden emekliler 10, öğretmen 10, öğrenciler 9 TL'ye faydalanabiliyordu.Ulaşım A.Ş. Başkanı Deniz Filiz, şirket bünyesindeki deniz otobüslerinin kaldırılmasına gerekçe olarak zarar etmelerini gösterdi. Filiz, 5 yıllık zararın 6 milyon lira olduğunu iddia etti ve 3 deniz otobüsünü kiralamayı planladıklarını açıkladı. Daha önce de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemerli turizmcilere deniz otobüslerini kiralamayı teklif etmişti. Böcek, 150 bin kişi taşınmasına rağmen işletmenin zarar etmesini ise "Zaten 65 yaş üstü bedava biniyor, günübirlikçiler gidip geliyor" sözleriyle özetlemişti. Bu konuşmayı ise Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu kamuoyuna açıklamıştı.ANTALYA deniz kenti ancak hiçbir deniz ulaşım aracını kullanmıyor. Denizi olmayan ülkeler kanalları kullanarak yük ve yolcu taşıyor. Biz ise elimizdeki otobüsleri seferden kaldırıyoruz. Olacak iş değil. En azından yaz aylarında seferde kalması doğru olurdu.YILDA15 milyon turisttin geldiği kentte deniz ulaşım aracı yok. Belediyeler buna ön ayak olmalı. Deniz ulaşımını geliştirmeliyiz. Bu nedenle bile deniz otobüsleri seferde kalmalı. Çürütülüp mille- tin para heba edilmemeli.DOĞUSUNDAN batısına 654 kilometre sahil banda olan bir kente deniz taşımacılığı sıfır. Denizden yolcu taşımak için yeni yol açmaya gerek yok. Trafik sıkıntısı yok. Deniz otobüsleri en azından yaz sezonunda seferlerine devam edebilirdi.TURIZM acısından hiç iyi olmadı. Yaz aylarında gelen turistler mutlaka kent merkezinden ilçelere gitmek istiyor. Kemer, Antalya'ya en yakın nokta. Otobüslerin seferde kalması kent merkezi ile Kemer ilçesinin ekonomisini canlı tutar. Otobüsler seferde kalsın.

