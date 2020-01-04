Kepez’e Türkeş imzası

ANTALYA Kepez Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısında Masa Dağı'nda açılan Antalya manzaralı bulvara, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in ismini verdi. Belediye Başkan Hakan Tütüncü, bulvarının açılışının Türkeş'in ölümünün yıldönümü olan 4 Nisan tarihinde düzenlenen törenle açılacağını söyledi. Şehrin kuşbakışı görülebildiği Alparslan Türkeş Bulvarı'na, 100 adet yetişmiş zeytin ağacı da dikildi.Hakan Tütüncü, Masa Dağı ile Varsak'ı bağlayacak olan bulvarın ilçe belediyelerden beklenmeyecek, Büyükşehir ölçeğinde bir bulvar olduğunu vurguladı. Başkan Tütüncü, " Bu bulvarın açılması için ciddi bir efor sarf ettik. Yol güzergâhındaki 10-12 metrelik kayaları, iş makineleriyle kestik. Adeta dağ, peynir kalıbı gibi kesildi. Alparslan Türkeş Bulvarı, şehir içi trafiğini de rahatlatacak çok önemli bir arter oldu. Bu bulvar, döneminde yapılan en önemli ve özel fen işleri projelerinden de birisidir" diye konuştu. Meclis toplantısında Altınova Orta Mahalle'de Kale Sokak ile Şelale Sokak kesişiminde bulunan parka ve aynı yerde Kepez Belediyesi tarafından inşa ettirilen cemevine 'Pir Sultan Abdal' ismi verildi.

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