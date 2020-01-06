Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > TÜGVA’da Dağlı ikinci kez temsilci

TÜGVA’da Dağlı ikinci kez temsilci

Giriş Tarihi: 6.1.2020
TÜGVA’da Dağlı ikinci kez temsilci
TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya temsilciliği 2'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) 19'uncu Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıda, vakıf temsilciliği tarafından yapılan çalışmalar ve planlamalar anlatıldı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, Türkiye genelinde teşkilatlanarak büyük bir aile olduklarını kaydetti. TÜGVA Antalya Temsilcisi İbrahim Dağlı ise 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecek gençleri yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Faaliyet raporunun sunulmasının ardından seçime geçildi. Seçimde, İbrahim Dağlı ile yola devam etme kararı alındı. Dağlı, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın da oğlu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜGVA’da Dağlı ikinci kez temsilci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN