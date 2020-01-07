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Alanya’da Haydar yolcu

’da yönetim 3 oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verdi Kaleci Haydar, ve genç İsmail’den takım bulmaları istendi. Taraftar, kaptan Haydar’la ilgili alınan karara tepki gösterdi

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 7.1.2020
Alanya’da Haydar yolcu
Aytemiz Alanyaspor 13 Ocak'a kadar devam edecek devre arası kampına Belek'te başladı. Gloria Futbol Tesisleri'nde yapılan antrenmanla ilk çalışmayı gerçekleştiren turuncu yeşillilerde, kamp kadrosunda 25 futbolcu yer aldı. Sakatlığı geçen Lokman ise ilk kez takımla antrenmanlara çıkıp düz koşu yaptı.

25 KİŞİLİK KADRO
Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda belirlenen kadroda, Marafona, Eray, Samet, Caulker, Tzavellas, Lokman, Hamza, Welinton, Nsakala, Souza, Onur, Kaan, Emre, Ceyhun, Efecan, Salih, Fernandes, Bakasetas, Siopis, Umut, Campos, Musa, Veysel Karani, Bammou ve Cisse yer aldı.

KAPTAN HAYDAR YOLCU
Aytemiz Alanyaspor'da ikinci yarı öncesi 3 oyuncu ile yollar ayrılması kararı verildi. Kaptan kaleci Haydar, Tayfur Bingöl ve genç kaleci İsmail'e takım bulmaları istendi. Ligin ikinci yarısı öncesinde yaşanan bu gelişme karşısında şok olan taraftarlar kaptan Haydar için destek mesajları yayınladı. Öte yandan, hazırlık kampına götürülmeyen oyuncuların, kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye başladıkları gelen bilgiler arasında.

TRAORE İDDİASI
Süper Lig'in ikinci yarısı için kadrosuna bir kaç takviye yapacak olan Aytemiz Alanyaspor'un, Mısır liginde Pyramids takımında forma giyen 23 yaşındaki Eric Traore için harekete geçtiği iddia edildi. Sağ kanat oyuncusu Eric Traore'nin 6 aylık ve satın alma opsiyonu ile kiralanacağı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Traore'nin Belek kampına katılacağı belirtildi. Traore'nin bu sezon takımıyla birlikte 6 maça çıktığı ve 2 gollük performans sergilediği kaydedildi.

KAFAYI ÇALIŞTIRDI
Süper Lig'in ilk yarısında en çok kafa golü atan takım da belli oldu. 153 maç içinde A. Alanyaspor zirvede yer aldı. Şimşek, bu sezon attığı 31 golün 10'unu kafayla kaydetti. İlk yarıda Trabzonspor 7 kez, Beşiktaş ve Denizlispor ise 6'şar kez kafa golü attı. Galatasaray'ın ilk yarı sadece iki kafa golü atması ise dikkat çekti.

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Alanya’da Haydar yolcu
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