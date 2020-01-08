Helal turizmde hedef büyüdü

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ANTALYA merkezli Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) 2'nci olağan genel kurulunu yaptı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) yeni turizm kaynakları geliştirme komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken ile MÜSİAD Antalya Başkanı Boğaçhan Göksu'nun da katıldığı genel kurulda, Başkan Yusuf Gerçeker ile yola devam kararı alındı.Genel kurul sonrası, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar'ın da katılımıyla proje tanıtım toplantısı yapıldı. İlk olarak çalıştay ve kongreler düzenleyerek sektörel raporlar çıkarttıklarını anlatan Yusuf Gerçeker, 2020 ve 2021 yılları için önemli projelerin tanıtımını yaptı. Gerçeker, MÜSİAD ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde helal turizmin tanıtımı için özel bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na destekleri için teşekkür eden Gerçeker, milletvekillerinin de taleplerin Ankara'ya iletilmesi konusunda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.