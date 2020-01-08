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Yağmur etkilemedi

ile anlaşan Antalyaspor kamp çalışmalarını, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağmura rağmen neşe altında sürdürdü. Tuna sonrası oyunculara neşe ve çalışma hırsı gelmesi dikkat çekti

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Yağmur etkilemedi
Teknik direktör Tamer Tuna ile anlaşarak ikinci yarı çalışmalarına start veren Aytemiz Antalyaspor devre arası kamp çalışmalarını, Regnum Carya Otel'in 1 No'lu Sahasında gerçekleştirdi. Şiddetli yağmura aldırış etmeyen ve işi sıkı tutan kırmızı beyazlılar, tempoyu yükseltti. Tamer Tuna'nın göreve başlamasıyla birlikte oyunculara neşe ve çalışma hırsı gelmesi dikkat çekti.

KUDRYASHOV TAMAM
Öte yandan Antalyaspor, Rus futbolcu Fedor Kudryashov'un transferini duyurdu. 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme yönetici Berkay Bahar ile imzalandı. Sezonun ilk yarısında Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'de forma giyen 32 yaşındaki Kudryashov, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Medipol Başakşehir'de oynamıştı. Bu arada Antalyaspor'un ilk hazırlık maçındaki rakibi belli oldu. Kırmızı- beyazlılar, Hollanda 1. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard ile cumartesi günü karşılaşacak.

TUNA LİSTEYİ VERECEK
Bu maçtan sonra teknik direktör Tamer Tuna'nın veereceği takımdan gidecek ve kadroda kalacak oyuncuların listesi netlik kazanacak.

TAKIM DEĞER KAYBETTI!
Transfermarketin yaptığı değerlendirmeye göre Antalyaspor yaklaşık 300 bin euro değer kaybetti. Sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Akrep'te en çok değer kazanan isim ise Paul Mukairu oldu. Kariyerinde ilk kez profesyonel maça bu sezon çıkan 20 yaşındaki futbolcu, değerini tam 7'ye katladı. Sezon başında 50 bin euro değer biçilen genç futbolcunun değeri 350 bin Euro'ya yükseldi. Sezon başında takımın en değerlisi olarak Doğukan Sinik dikkat çekerken, genç futbolcu bu kez zirveyi Nazım Sangare ile paylaştı. Sezon başında 1.8 milyon Euro değeri bulunan Doğukan Sinik, bunu 2 milyon Euro'ya yükseltirken, Sangare de 1.6 milyon Euro'dan aynı seviyeye yükselmeyi başardı.

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Yağmur etkilemedi
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