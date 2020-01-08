Yağmur etkilemedi

Teknik direktör Tamer Tuna ile anlaşarak ikinci yarı çalışmalarına start veren Aytemiz Antalyaspor devre arası kamp çalışmalarını, Regnum Carya Otel'in 1 No'lu Sahasında gerçekleştirdi.Tamer Tuna'nın göreve başlamasıyla birlikte oyunculara neşe ve çalışma hırsı gelmesi dikkat çekti.35 kezRus Milli Takım formasınıda giyen Kudryashovile 1.5 yıllık sözleşmeyönetici BerkayBahar ile imzalandı.Sezonunilk yarısındaRusyaPremierLig takımlarındanSochi'de forma giyen32 yaşındaki Kudryashov,2018-2019 sezonununikinci yarısındaMedipol Başakşehir'deoynamıştı.Bu arada Antalyaspor'unilk hazırlıkmaçındaki rakibi belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, Hollanda 1. Ligekiplerinden Fortuna Sittard ilecumartesi günü karşılaşacak.Bu maçtan sonra teknik direktör Tamer Tuna'nın veereceği takımdan gidecek ve kadroda kalacak oyuncuların listesi netlik kazanacak.Sezonunilk yarısında beklentileri karşılayamayanAkrep'te en çok değer kazananisim ise Paul Mukairu oldu.Kariyerinde ilk kez profesyonelmaça bu sezon çıkan 20 yaşındakifutbolcu, değerini tam 7'ye katladı.Sezonbaşında takımın en değerlisi olarakdikkat çekerken,genç futbolcu bu kez zirveyiile paylaştı. Sezon başında1.8 milyon Euro değeri bulunanDoğukan Sinik, bunu 2 milyonEuro'ya yükseltirken, Sangare de1.6 milyon Euro'dan aynı seviyeyeyükselmeyi başardı.

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