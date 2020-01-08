Yağmur etkilemedi

Teknik direktör Tamer Tuna ile anlaşarak ikinci yarı çalışmalarına start veren Aytemiz Antalyaspor devre arası kamp çalışmalarını, Regnum Carya Otel'in 1 No'lu Sahasında gerçekleştirdi. Şiddetli yağmura aldırış etmeyen ve işi sıkı tutan kırmızı beyazlılar, tempoyu yükseltti.
Tamer Tuna'nın göreve başlamasıyla birlikte oyunculara neşe ve çalışma hırsı gelmesi dikkat çekti.
KUDRYASHOV TAMAM
Öte yandan Antalyaspor, Rus futbolcu Fedor Kudryashov'un transferini duyurdu.
35 kez
Rus Milli Takım formasını
da giyen Kudryashov
ile 1.5 yıllık sözleşme
yönetici Berkay
Bahar ile imzalandı.
Sezonun
ilk yarısında
Rusya
Premier
Lig takımlarından
Sochi'de forma giyen
32 yaşındaki Kudryashov,
2018-2019 sezonunun
ikinci yarısında
Medipol Başakşehir'de
oynamıştı.
Bu arada Antalyaspor'un
ilk hazırlık
maçındaki rakibi belli oldu. Kırmızı-
beyazlılar, Hollanda 1. Lig
ekiplerinden Fortuna Sittard ile
cumartesi günü karşılaşacak.
TUNA LİSTEYİ VERECEK
Bu maçtan sonra teknik direktör Tamer Tuna'nın veereceği takımdan gidecek ve kadroda kalacak oyuncuların listesi netlik kazanacak.
TAKIM DEĞER KAYBETTI!
Transfermarketin yaptığı değerlendirmeye göre Antalyaspor yaklaşık 300 bin euro değer kaybetti.
Sezonun
ilk yarısında beklentileri karşılayamayan
Akrep'te en çok değer kazanan
isim ise Paul Mukairu oldu.
Kariyerinde ilk kez profesyonel
maça bu sezon çıkan 20 yaşındaki
futbolcu, değerini tam 7'ye katladı. Sezon başında 50 bin euro değer biçilen genç futbolcunun değeri 350 bin Euro'ya yükseldi.
Sezon
başında takımın en değerlisi olarak Doğukan Sinik
dikkat çekerken,
genç futbolcu bu kez zirveyi Nazım Sangare
ile paylaştı. Sezon başında
1.8 milyon Euro değeri bulunan
Doğukan Sinik, bunu 2 milyon
Euro'ya yükseltirken, Sangare de
1.6 milyon Euro'dan aynı seviyeye
yükselmeyi başardı.