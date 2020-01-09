Akrep rötar kapatıyor

Sezonun ikinci yarısına Belek'te hazırlanan Antalyaspor, eksikliklerini tamamlamak için günde çift antrenman yapıyor.Günün ikinci antrenmanını akşam yaplırken taktik çalışma gerçekleştirildi. Akrep, bugün Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak.Kampta kaleci Ferhat Kaplan için akşam yemeğinde doğum günü kutlaması yapıldı.Kulübü Rostov ile yollarını ayıran İzlandalı futbolcu Ragnar Sigurdsson için Antalyaspor devreye girdi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan kırmızı beyazlıların, İzlandalı oyuncuyu listesine aldığı ve transfer etmek istenen birkaç futbolcu arasında olduğu belirlendi. Halen İzlanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Sigurdsson, bu sezon Rusya Premier Lig'de 13 maçta bin 84 dakika süre aldı.Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfer gündeminde yer alan Duşko Tosic ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcuyla iki sezon Beşiktaş'ta beraber çalıştığını söyleyen Tuna,ifadelerini kulladı. Tosic'in başkan Ali Şafak Öztürk ile her konuda anlaştığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU