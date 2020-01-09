Akrep rötar kapatıyor

Sezonun ikinci yarısına Belek'te hazırlanan Antalyaspor, eksikliklerini tamamlamak için günde çift antrenman yapıyor. İlk antrenmana yeni transfer Fedor Kudryashov da katıldı.
Günün ikinci antrenmanını akşam yaplırken taktik çalışma gerçekleştirildi. Akrep, bugün Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak.
FERHAT İÇİN KUTLAMA VARDI
Kampta kaleci Ferhat Kaplan için akşam yemeğinde doğum günü kutlaması yapıldı. Ferhat Kaplan, yöneticilerden Berkay Bahar'ın da katıldığı kutlamada, teknik heyet ve takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde pastasındaki mumları söndürdü.
Kulübü Rostov ile yollarını ayıran İzlandalı futbolcu Ragnar Sigurdsson için Antalyaspor devreye girdi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan kırmızı beyazlıların, İzlandalı oyuncuyu listesine aldığı ve transfer etmek istenen birkaç futbolcu arasında olduğu belirlendi. Halen İzlanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Sigurdsson, bu sezon Rusya Premier Lig'de 13 maçta bin 84 dakika süre aldı.
TOSİÇ DE TAMAM
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfer gündeminde yer alan Duşko Tosic ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcuyla iki sezon Beşiktaş'ta beraber çalıştığını söyleyen Tuna, "Tosic, Antalyaspor'un scouting listesinde vardı. Benden önceki transfer listesi de var tabiki. Tosic de bu listede var. Görüşmeler yapıldı. Görüştüğümüz başka oyuncular da var"
ifadelerini kulladı. Tosic'in başkan Ali Şafak Öztürk ile her konuda anlaştığı belirtildi. Alper Potuk ve ve Mevlüt Erdinç'in transferi için ise Fenerbahçe kulübünün vereceği karar bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın nihai kararının beklendiği ifade edildi